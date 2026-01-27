США заинтересованы в получении военно-морской базы на юге Аргентины для контроля над Антарктидой, в том числе из-за интереса к этому региону со стороны Китая, рассказал НСН политолог и американист Алексей Черняев.

Аргентинская оппозиция раскритиковала визит делегации парламента США, найдя в нем признаки растущих интересов к региону, сообщает AFP. Делегация посетила самый южный город страны Ушуайя, который называют воротами в Антарктиду, из-за чего у противников действующей власти республики зародились подозрения о планах президента Аргентины Хавьера Милея создать совместную военно-морскую базу с Соединенными Штатами на архипелаге Огненная Земля.

«США интересует вопрос контроля над этими территориями, прилегающими к Антарктиде хотя бы потому, что в последние году в Аргентину очень активно заходил Китай. Сам Милей настроен проамерикански. Он может предоставить возможность установки американской военной базы, другое дело удастся ли ему согласовать это с аргентинским парламентом, где далеко не все поддерживают такое развитие событий», - отметил Черняев.