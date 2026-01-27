Американист объяснил желание США зайти в Аргентину
Военно-морская база США появится в Аргентине, чтобы контролировать Антарктиду, если Милею удастся убедить в этом парламент страны, заявил НСН Алексей Черняев.
США заинтересованы в получении военно-морской базы на юге Аргентины для контроля над Антарктидой, в том числе из-за интереса к этому региону со стороны Китая, рассказал НСН политолог и американист Алексей Черняев.
Аргентинская оппозиция раскритиковала визит делегации парламента США, найдя в нем признаки растущих интересов к региону, сообщает AFP. Делегация посетила самый южный город страны Ушуайя, который называют воротами в Антарктиду, из-за чего у противников действующей власти республики зародились подозрения о планах президента Аргентины Хавьера Милея создать совместную военно-морскую базу с Соединенными Штатами на архипелаге Огненная Земля.
«США интересует вопрос контроля над этими территориями, прилегающими к Антарктиде хотя бы потому, что в последние году в Аргентину очень активно заходил Китай. Сам Милей настроен проамерикански. Он может предоставить возможность установки американской военной базы, другое дело удастся ли ему согласовать это с аргентинским парламентом, где далеко не все поддерживают такое развитие событий», - отметил Черняев.
Правительство Аргентины отрицает наличие планов по строительству баз США. При этом Милей уже принимал в Ушуайе двух руководителей Южного командования США в 2024 и 2025 годах на строительной площадке интегрированной военно-морской базы, которую Аргентина возводит с 2022 года. На данный момент Аргентина ведет проамериканскую политику и позиции Милея сильны, однако для закрепления вектора развития, президент должен обеспечить преемственность.
«Позиции Милея довольно прочные за счет того, что он добился определённых экономических успехов и успехов на недавних парламентских выборах. Что касается преемственности, об это рано думать, потому что Аргентина – страна, в которой политика может очень резко измениться. Если Милей не сможет обеспечить преемственность, то большой вопрос, не будет ли его курс пересмотрен», - добавил американист.
Преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин ранее заявил НСН, что российское присутствие в Сирии оказалось под вопросом из-за Турции и США.
