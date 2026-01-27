Блокировка «Википедии» затруднит работу людей интеллектуального труда, откинув Россию на обочину истории, а спорные исторические статьи можно отредактировать, заявил НСН доцент кафедры истории русской философии МГУ, публицист и философ Борис Межуев.

«Википедия» в ближайшие пару лет может быть частично заблокирована в России, заявил ТАСС депутат Госдумы из комитета по информполитике Андрей Свинцов. Он предположил, что будут заблокированы отдельные страницы, относящиеся к истории России – царской, советской и нынешней. По мнению депутата, цель блокировки – «сохранение исторической справедливости».

Действовать методом запретов деструктивно, а частичная блокировка, как уже бывало, приведет к полной, предупредил Межуев.

«Как только начнется частичная блокировка, дальше будет больше и больше. Так уже было со многими другими инициативами. Институция по запретам начнет с наиболее одиозных статей с перекосами и будет дальше находить крамолу. Закончится это полной блокировкой, что приведет к огромному усложнению работы громадного числа людей, занятых в интеллектуальной сфере. Огромное количество людей, работающих в сфере информации, будут огромное количество времени искать те сведения, которые за три секунды можно получить в "Википедии". "Википедия" – это потрясающий источник информации, которым пользуются все. Это облегчение работы исследователям в любой сфере. На десятки тысяч верной информации может приходиться всего одна-две ошибки. В принципе уровень точности в "Википедии" огромный. Репрессивные меры, если мы сейчас вслед за YouTube прикроем "Википедию", ведут к дальнейшей, как сказал мой коллега, провинциализации России», - заявил философ.