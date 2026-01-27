Возможную блокировку «Википедии» назвали движением к провинциализации России
Частичная блокировка электронной энциклопедии приведет к полной, что усложнит работу огромного числа людей, а достойных аналогов не появится, заявил НСН публицист и философ Борис Межуев.
Блокировка «Википедии» затруднит работу людей интеллектуального труда, откинув Россию на обочину истории, а спорные исторические статьи можно отредактировать, заявил НСН доцент кафедры истории русской философии МГУ, публицист и философ Борис Межуев.
«Википедия» в ближайшие пару лет может быть частично заблокирована в России, заявил ТАСС депутат Госдумы из комитета по информполитике Андрей Свинцов. Он предположил, что будут заблокированы отдельные страницы, относящиеся к истории России – царской, советской и нынешней. По мнению депутата, цель блокировки – «сохранение исторической справедливости».
Действовать методом запретов деструктивно, а частичная блокировка, как уже бывало, приведет к полной, предупредил Межуев.
«Как только начнется частичная блокировка, дальше будет больше и больше. Так уже было со многими другими инициативами. Институция по запретам начнет с наиболее одиозных статей с перекосами и будет дальше находить крамолу. Закончится это полной блокировкой, что приведет к огромному усложнению работы громадного числа людей, занятых в интеллектуальной сфере. Огромное количество людей, работающих в сфере информации, будут огромное количество времени искать те сведения, которые за три секунды можно получить в "Википедии". "Википедия" – это потрясающий источник информации, которым пользуются все. Это облегчение работы исследователям в любой сфере. На десятки тысяч верной информации может приходиться всего одна-две ошибки. В принципе уровень точности в "Википедии" огромный. Репрессивные меры, если мы сейчас вслед за YouTube прикроем "Википедию", ведут к дальнейшей, как сказал мой коллега, провинциализации России», - заявил философ.
Межуев, написавший две статьи для так и не запустившегося проекта «Российская политическая энциклопедия», уверен, что никакой другой энциклопедии на смену заблокированной «Википедии» не придет. Исторические страницы, по его словам, легко корректируются.
«Если у вас нет аналога, то повремените с запретами. Ничего страшного, никакой пропаганды, подрывных текстов я в "Википедии" не видел. Если она не отражает позицию российского руководства, то это можно легко корректировать. Понятно желание иметь собственную национальную историческую энциклопедию, которая могла бы попытаться интерпретировать события истории с нужной для России точки зрения. Это пыталась сделать "Российская политическая энциклопедия", но по неизвестным мне причинам проект провалился. Не заменять "Википедию", а сделать альтернативный ее политическому сегменту проект, смысл имело. Но его надо делать, а не имитировать деятельность», - считает Межуев.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с НСН предложил вместо блокировки сделать «верные версии» исторических страниц в «Википедии», напомнив, что на этой платформе статьи можно редактировать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Возможную блокировку «Википедии» назвали движением к провинциализации России
- Российским пятиборцам разрешили выступать с флагом и гимном
- Никто не парится: В каких компаниях работникам запрещают курить
- Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень»
- Снегопад сковал Москву пробками на дорогах и в аэропортах
- Американист объяснил желание США зайти в Аргентину
- Психолог призвала не переживать за социализацию детей из-за гаджетов
- Россиянам объяснили, что больничный не ограничивает право на передвижение
- Налог на импорт: Какие товары подорожают, если маркетплейсам ужесточат НДС
- Минэнерго: Энергоснабжение потребителей Мурманской области восстановлено
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru