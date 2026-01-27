Даже пять лишних килограммов негативно влияют на психику и провоцируют дисфорию. Об этом НСН рассказал врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Ранее ученые нашли неожиданные плюсы жировых клеток. Так, издание New Scientist напомнило, что подкожный жир полезен. Он отвечает за тепло в организме и помогает телу запасать энергию. Издание ссылается на докторскую диссертацию Ютты Ялканен из Швеции, которая изучила висцеральный жир и пришла к выводу, что он также крайне важен для иммунной системы. Лазуренко напомнила, что речь идет о болезни.

«Ожирение – это диагноз. Это заболевание, связанное с нарушением метаболизма, когда страдают сразу несколько важных функций, обеспечивающих гомеостаз - постоянство белкового, жирового и углеводного обмена. Легкая степень болезни - звучит достаточно странно. Если вопрос о метаболически здоровом ожирении, то это состояние, при котором при наличии избыточного веса пока не проявили себя нарушения вот этих метаболических процессов. Но, как показывает практика, ожирение не может долго быть в латентном состоянии. Рано или поздно это заболевание проявляется осложнениями, которые касаются давления, холестерина, сердца, сосудов и обмена веществ и даже может привести к развитию сахарного диабета второго типа», - раскрыла она.