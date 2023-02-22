На Украине назвали сроки погашения своих кредитов

Украине потребуется 35 лет для того, чтобы полностью закрыть свои кредитные обязательства перед Евросоюзом. Об этом заявила заместитель министра финансов страны Ольга Зыкова.

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Она уточнила, что Киев будет выплачивать основную часть долга, проценты будут покрывать европейские страны.

«Это является одним из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны», - цитируют Зыкову украинские СМИ.

При этом Украина, по словам замминистра, в течение года получит $10 миллиардов в грантовой форме.

Ранее в МВФ заявили, что Киев не сможет обходиться без финансовых вливаний в страну после 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости
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