На Украине назвали сроки погашения своих кредитов
Украине потребуется 35 лет для того, чтобы полностью закрыть свои кредитные обязательства перед Евросоюзом. Об этом заявила заместитель министра финансов страны Ольга Зыкова.
Она уточнила, что Киев будет выплачивать основную часть долга, проценты будут покрывать европейские страны.
«Это является одним из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны», - цитируют Зыкову украинские СМИ.
При этом Украина, по словам замминистра, в течение года получит $10 миллиардов в грантовой форме.
Ранее в МВФ заявили, что Киев не сможет обходиться без финансовых вливаний в страну после 2023 года.
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