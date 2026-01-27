Российским пятиборцам разрешили выступать с флагом и гимном

Российским пятиборцам разрешили выступать с флагом и гимном. Как пишет RT, об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.

По его словам, решение исполкома Международного союза современного пятиборья (UIPM) касается российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19.

«Это очередное позитивное решение в пользу российского спорта... и подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло», - написал министр в своём Telegram-канале.

Ранее выступать с флагом и гимном разрешили российским тяжелоатлетам до 23 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

