Российским пятиборцам разрешили выступать с флагом и гимном

По его словам, решение исполкома Международного союза современного пятиборья (UIPM) касается российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19.

«Это очередное позитивное решение в пользу российского спорта... и подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло», - написал министр в своём Telegram-канале.

Ранее выступать с флагом и гимном разрешили российским тяжелоатлетам до 23 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».