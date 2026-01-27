Российским пятиборцам разрешили выступать с флагом и гимном
Российским пятиборцам разрешили выступать с флагом и гимном. Как пишет RT, об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.
По его словам, решение исполкома Международного союза современного пятиборья (UIPM) касается российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19.
«Это очередное позитивное решение в пользу российского спорта... и подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло», - написал министр в своём Telegram-канале.
Ранее выступать с флагом и гимном разрешили российским тяжелоатлетам до 23 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru