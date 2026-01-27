Депутаты одобрили приостановку услуг связи по запросу ФСБ

Речь идёт о случаях, когда такая приостановка необходима в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности.

Кроме того, документ предусматривает, что выполнение указанных требований ФСБ будет снимать с операторов ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора об оказании услуг связи.

Ранее зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов допустил частичную блокировку в РФ «Википедии» из-за искажения в статьях исторических и других фактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

