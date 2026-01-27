Социализация у современных детей никуда не исчезает, они также много общаются, просто в формате онлайн игр, переписок и созвонов. Об этом НСН рассказала детский психолог Ирина Таранова.

Современные дети все чаще проводят свободное время с гаджетами, в связи с чем специалисты говорят о так называемом «цифровом аутизме» — приобретенном синдроме, когда у ребенка появляются симптомы, напоминающие расстройства аутистического спектра, пишут «Известия». Впервые такое понятие в конце 2010-х ввел румынский психолог Мариус Замфир. Таранова раскрыла, что дети не просто так сегодня зависают в гаджетах.

«Во-первых, по международной классификации болезни нет такого понятия. С одной стороны, уровень развития меняется, соответственно, меняется поколение. Но с другой стороны, дети сейчас не просто так уходят в виртуальный мир. Во-первых, там более-менее безопасно. Если 30 лет назад можно было спокойно выпускать ребенка на улицу, то сейчас так нельзя. Во-вторых, взрослые не могут уже так часто гулять с детьми, и ребенку приходится придумывать себе занятие», - отметила она.

При этом Таранова указала, что сегодня большая часть общения перетекла в онлайн, но это не значит, что дети теряют социализацию.