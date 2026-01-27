«У работодателей нет сегодня возможности выбирать соискателя по такому принципу. Если в офисе пять человек, а поход в курилку занимает полтора часа из-за высокого этажа, например, в Москва-сити, тогда это может быть проблемой. Но если мы говорим о МВД, ФСБ, крупных компаниях, никто не парится по этому поводу, даже вопросов таких не задают кандидату на должность. Ничего подобного не существует. Это может коснуться только локальной маленькой компании, например, у ее владельца здоровый образ жизни, это его принцип. Это его личное право, но это не отражает рыночную ситуацию. Человека при приеме на работу не спрашивают, курит он, бегает по утрам, делает ли зарядку», - рассказал он.

Со своей стороны, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов объяснил, что сплетни – не главная причина борьбы с курильщиками.

«Если начальник не курит, он может просто не хотеть, чтобы в его компании курили. Может, он сам курил и бросил с трудом. Тут очень много причин может быть: личная позиция начальника, сплетни в курилке, большие перерывы в работе. Меньше всего это забота о здоровье курильщика и других людей. Обычно переживают за производительность труда, потому что перерывы в таком случае увеличиваются. Сплетни – это далеко не самая главная причина борьбы с курением. Обычно дамы сплетничают чаще, но тут нельзя однозначно сказать все-таки», - добавил собеседник НСН.

Запросы работодателей с требованием «не курить» постепенно набирают популярность на российском рынке труда и в дальнейшем стоит ждать более массового отказа в трудоустройстве из-за вредной привычки. Об этом в комментарии НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.