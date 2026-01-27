Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень»

Как пишет RT, глава государства посетил монумент в день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

«Рубежный камень» был открыт в 1972 году. Памятник установили в память о более чем 60 тысячах героев, которые отдали свои жизни за спасение города. Монумент входит в состав комплекса мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград.

Ранее в Госдуме заявили, что государственные пенсии, которые получают, в том числе, ветераны-блокадники, с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».