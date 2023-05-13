Разведка ВСУ активизировалась под Кременной

Российские военные рассказали военкору газеты Дмитрию Зименкину об активизировании украинских войск в лесах около города Кременная. По их словам, бойцы ВСУ совершают вылазки, считают артиллерию ВС РФ, а также провоцируют российских военнослужащих открыть огонь, чтобы просчитать позиции.

Отмечается, что на сегодняшний день ситуация под Кременной может говорить о подготовке ВСУ к наступлению. Российские военные также рассказали о больших потерях украинской стороны.

Вечером 11 мая военные корреспонденты сообщили, что украинская армия начала контрнаступление. По их данным, ВСУ пытались прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступала при поддержке бронегрупп, сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный, передает «Радиоточка НСН».

