ФБР обнародовало фотографии мужчины по делу Кирка
ФБР опубликовало фотографии мужчины, который может быть причастен к убийству консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Спецслужба уточнила, что мужчина представляет интерес для следствия и обратилась к общественности с просьбой помочь установить его личность. На опубликованных снимках он запечатлен в темной кепке и солнцезащитных очках, в джинсах и черном джемпере с принтом, часть которого содержит изображение флага США.
31-летний Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время выступления в Университете долины Юта. Пуля попала ему в шею, после чего политика доставили в больницу в критическом состоянии.
Спустя несколько часов президент США Дональд Трамп сообщил о его смерти и распорядился приспустить государственные флаги. Глава Белого дома назвал Кирка «мучеником за свободу и правду» и связал произошедшее с кампанией «демонизации» консерваторов со стороны левых радикальных сил, передает «Радиоточка НСН».
