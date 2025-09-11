ФБР обнародовало фотографии мужчины по делу Кирка

ФБР опубликовало фотографии мужчины, который может быть причастен к убийству консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Спецслужба уточнила, что мужчина представляет интерес для следствия и обратилась к общественности с просьбой помочь установить его личность. На опубликованных снимках он запечатлен в темной кепке и солнцезащитных очках, в джинсах и черном джемпере с принтом, часть которого содержит изображение флага США.