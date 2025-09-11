Власти Бали ранее ввели чрезвычайное положение сроком на одну неделю в связи с потопами на острове. В посольстве России в Индонезии обратились к отдыхающим с просьбой соблюдать спокойствие, по возможности не выезжать за пределы места своего пребывания, заранее планировать маршруты передвижения по острову с учетом возможных ограничений и соблюдать максимальную осторожность, особенно в наиболее пострадавших районах: Денпасаре, Джембране, Гианьяре, Клунгкунге, Бадунге и Табанане. Подколзин отметил, что остров уже вернулся к обычной жизни.

«Такая непогода для Бали — не редкость и случается два-три раза в год, но ни мы, ни наши коллеги на Бали не могут припомнить, чтобы это случалось в сухой период. В четверг дождь на всем острове прекратился, установилась солнечная погода, а уровень воды снизился. Основные курорты наводнение не затронуло. Но наши туристы были предупреждены и переждали непогоду в отелях. Никто не пострадал. Со среды спасатели начали откачивать воду из затопленных зданий, а военнослужащие — очищать улицы от грязи, мусора и камней. В целом, остров уже вернулся к обычной жизни. Возобновлены экскурсии, а офисы туристических компаний, которые подтопило и в которых в целях безопасности отключили электричество, вернулись к работе», — рассказал НСН туроператор.

По данным властей острова, в ряде районов уровень воды достиг полутора метров. Повреждены линии электропередачи, затоплены жилые дома. При этом туристическая инфраструктура работает без перебоев, курортные зоны не пострадали. Сотни местных жителей были эвакуированы в школы, храмы и другие общественные здания. Власти Бали подчеркивают, что ситуация находится под контролем, отмечает «Радиоточка НСН».

