В условиях нынешнего конфликта НАТО используется любая ситуация для того, чтобы инициировать многопрофильные учебно-боевые мероприятия, заявил НСН руководитель отдела европейской безопасности института Европы РАН, профессор Дмитрий Данилов.

Страны НАТО использовали истребители F-35 для уничтожения неопознанных БПЛА, залетевших в воздушное пространство Польши, что могло обойтись альянсу минимум в €1,2 млн, пишет Bild. Уточняется, что силам НАТО удалось сбить лишь небольшую часть БПЛА.

Данилов отметил, что Североатлантический альянс проводил бы учебно-боевые мероприятия в любом случае, есть там дроны или нет.