Почему НАТО использует истребители для борьбы с дронами
НАТО проводило бы учебно-боевые мероприятия в любом случае, есть там дроны или нет, заявил в беседе с НСН политолог Дмитрий Данилов.
В условиях нынешнего конфликта НАТО используется любая ситуация для того, чтобы инициировать многопрофильные учебно-боевые мероприятия, заявил НСН руководитель отдела европейской безопасности института Европы РАН, профессор Дмитрий Данилов.
Страны НАТО использовали истребители F-35 для уничтожения неопознанных БПЛА, залетевших в воздушное пространство Польши, что могло обойтись альянсу минимум в €1,2 млн, пишет Bild. Уточняется, что силам НАТО удалось сбить лишь небольшую часть БПЛА.
Данилов отметил, что Североатлантический альянс проводил бы учебно-боевые мероприятия в любом случае, есть там дроны или нет.
«Использовать боевые истребители против беспилотников с точки зрения военной эффективности, как минимум, спорное решение. Это не только достаточно дорогостоящее мероприятие, истребители обладают ограниченной способностью работать по таким целям. С другой стороны, в условиях нынешнего конфликта используется любая ситуация для того, чтобы инициировать многопрофильные учебно-боевые мероприятия. НАТО проводило бы учебно-боевые мероприятия в любом случае, есть там дроны или нет, а в данном случае есть вполне понятный предлог, позволяющий это делать на грани фола с учетом рисков боевых соприкосновений в воздушном пространстве, нарушения коридоров и так далее. Они так отрабатывают свои навыки. Выполнить задачу по ликвидации беспилотников можно было более эффективно с помощью систем ПВО, но вскрывать нахождение ракетных установок достаточно рискованно. Пусть дороже поднять в воздух истребители, но с точки зрения тактики гораздо выгоднее», - пояснил эксперт.
Ранее нидерландские F-35 сопроводили российские самолеты над Балтикой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
