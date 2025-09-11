В Брянской области мужчина ранен при атаке БПЛА

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

