В Брянской области мужчина ранен при атаке БПЛА
Мужчина пострадал в результате удара FPV-дронов по гражданскому автомобилю в поселке Поляна Стародубского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавший получил осколочные ранения и был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
