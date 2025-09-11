Минобороны заявило о перехвате 13 украинских дронов

Российские военные средства ПВО сбили 13 беспилотников самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в промежутке с 14:00 до 17:30 мск было уничтожено 12 дронов над территорией Белгородской области и еще один — над Курской.

В Белгородской области за три часа сбили 15 беспилотников ВСУ

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

