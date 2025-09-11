Минобороны заявило о перехвате 13 украинских дронов
Российские военные средства ПВО сбили 13 беспилотников самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в промежутке с 14:00 до 17:30 мск было уничтожено 12 дронов над территорией Белгородской области и еще один — над Курской.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны заявило о перехвате 13 украинских дронов
- На Бали ввели ЧП после сильных ливней
- Трое мирных жителей были ранены в Белгородской области при атаках дронов ВСУ
- Глава Минторга США назвал условие для заключения сделки с Индией
- Опытный «путиновед»: Чему Трамп хочет поучиться у Лукашенко
- Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени якобы таможни
- Россиянам рассказали, почему оплату лекарств не включают в пакеты по ДМС
- В Минтрансе опровергли новые правила надзора за автобусными перевозками
- Стамбул, Дубай и ДНР: Куда полетят туристы из отрывшегося аэропорта Краснодара
- Трамп посмертно наградит Кирка медалью Свободы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru