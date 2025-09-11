В США нашли винтовку, из которой могли застрелить Чарли Кирка
Американские правоохранители обнаружили в лесу винтовку, из которой, предположительно, был убит консервативный активист и союзник президента Дональда Трампа Чарли Кирк. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По данным издания, охотничье оружие калибра 30 мм было завернуто в полотенце. Внутри находились стреляная гильза и три патрона. На неиспользованных боеприпасах были выгравированы «антифашистские» и трансгендерные лозунги. Конкретное содержание надписей не уточняется.
В Кирка выстрелили 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. Он получил ранение в шею и вскоре скончался.
Президент США Дональд Трамп, выступая на следующий день, пообещал посмертно наградить активиста Президентской медалью Свободы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У Джорджо Армани нашли два завещания
- Сийярто: Рубио заверил, что Трамп продолжит мирные усилия по Украине
- Россияне прятались в отелях от потопа на Бали
- В США нашли винтовку, из которой могли застрелить Чарли Кирка
- Гильдия автошкол рассказала, как обуздать цены на обучение водителей
- В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на туризм
- В Брянской области мужчина ранен при атаке БПЛА
- «Плохих людей не бывает»: Войтинский назвал Ягу и Кощея ментальными героями
- Почему НАТО использует истребители для борьбы с дронами
- ФБР обнародовало фотографии мужчины по делу Кирка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru