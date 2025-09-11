В США нашли винтовку, из которой могли застрелить Чарли Кирка

Американские правоохранители обнаружили в лесу винтовку, из которой, предположительно, был убит консервативный активист и союзник президента Дональда Трампа Чарли Кирк. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, охотничье оружие калибра 30 мм было завернуто в полотенце. Внутри находились стреляная гильза и три патрона. На неиспользованных боеприпасах были выгравированы «антифашистские» и трансгендерные лозунги. Конкретное содержание надписей не уточняется.

ФБР обнародовало фотографии мужчины по делу Кирка

В Кирка выстрелили 10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта. Он получил ранение в шею и вскоре скончался.

Президент США Дональд Трамп, выступая на следующий день, пообещал посмертно наградить активиста Президентской медалью Свободы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
