В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на туризм

Ромашкин отметил, что в текущем году прибавку ощутят прежде всего объекты восточного и южного Крыма, а также круглогодичные отели в Анапе, Геленджике и Новороссийске. По его прогнозу, до конца года эти направления могут принять около 2 млн туристов вместо ожидавшихся 1,5 миллионов.

Минтранс РФ сообщил, что аэропорт, закрытый с февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября вновь принимает рейсы. Первый регулярный перелет из Москвы выполнит «Аэрофлот» 17 сентября, передает «Радиоточка НСН».

