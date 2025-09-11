В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на туризм

Возобновление работы аэропорта Краснодара положительно скажется на туристическом потоке в Крым и города Черноморского побережья, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России, глава компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, открытие аэропорта даст заметный эффект для Анапы, Геленджика и Новороссийска, которые до его закрытия получали около половины турпотока именно через Краснодар. В выигрыше окажется и Крым: дорога до южного берега теперь занимает 4=5 часов, что должно стимулировать рост поездок.

Стамбул, Дубай и ДНР: Куда полетят туристы из отрывшегося аэропорта Краснодара

Ромашкин отметил, что в текущем году прибавку ощутят прежде всего объекты восточного и южного Крыма, а также круглогодичные отели в Анапе, Геленджике и Новороссийске. По его прогнозу, до конца года эти направления могут принять около 2 млн туристов вместо ожидавшихся 1,5 миллионов.

Минтранс РФ сообщил, что аэропорт, закрытый с февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября вновь принимает рейсы. Первый регулярный перелет из Москвы выполнит «Аэрофлот» 17 сентября, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости /Виталий Тимкив
ТЕГИ:АТОРАэропортТуризмКраснодар

