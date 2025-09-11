В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на туризм
Возобновление работы аэропорта Краснодара положительно скажется на туристическом потоке в Крым и города Черноморского побережья, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России, глава компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По словам эксперта, открытие аэропорта даст заметный эффект для Анапы, Геленджика и Новороссийска, которые до его закрытия получали около половины турпотока именно через Краснодар. В выигрыше окажется и Крым: дорога до южного берега теперь занимает 4=5 часов, что должно стимулировать рост поездок.
Ромашкин отметил, что в текущем году прибавку ощутят прежде всего объекты восточного и южного Крыма, а также круглогодичные отели в Анапе, Геленджике и Новороссийске. По его прогнозу, до конца года эти направления могут принять около 2 млн туристов вместо ожидавшихся 1,5 миллионов.
Минтранс РФ сообщил, что аэропорт, закрытый с февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября вновь принимает рейсы. Первый регулярный перелет из Москвы выполнит «Аэрофлот» 17 сентября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У Джорджо Армани нашли два завещания
- Сийярто: Рубио заверил, что Трамп продолжит мирные усилия по Украине
- Россияне прятались в отелях от потопа на Бали
- В США нашли винтовку, из которой могли застрелить Чарли Кирка
- Гильдия автошкол рассказала, как обуздать цены на обучение водителей
- В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на туризм
- В Брянской области мужчина ранен при атаке БПЛА
- «Плохих людей не бывает»: Войтинский назвал Ягу и Кощея ментальными героями
- Почему НАТО использует истребители для борьбы с дронами
- ФБР обнародовало фотографии мужчины по делу Кирка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru