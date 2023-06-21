Разведчик США Риттер назвал сроки окончания боевых действий на Украине

Разведчик США в отставке Скотт Риттер назвал сроки окончания основной фазы боевых действий на Украине. Эксперт дал комментарию YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

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Риттер полагает, что Киев не добьется успеха в контрнаступлении. Москва нанесет ответные удары и сохранит контроль над новыми регионами, уверен он.

Бывший разведчик отметил, что у России есть возможности для создания буферной зоны на Украине.

«Я всегда говорил, что считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета-началу осени», - резюмировал эксперт.

Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что на линии фронта наступило «определенное затишье». По его словам, это связано с большими потерями украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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