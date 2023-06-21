Разведчик США Риттер назвал сроки окончания боевых действий на Украине

Риттер полагает, что Киев не добьется успеха в контрнаступлении. Москва нанесет ответные удары и сохранит контроль над новыми регионами, уверен он.

Бывший разведчик отметил, что у России есть возможности для создания буферной зоны на Украине.

«Я всегда говорил, что считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета-началу осени», - резюмировал эксперт.

Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что на линии фронта наступило «определенное затишье». По его словам, это связано с большими потерями украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

