Эта лазейка позволит Киеву возобновить агрессию против Москвы, чтобы захватить эти территории. Издание приводит в пример перемирия в стиле корейской войны как наиболее приемлемого способа разрешения конфликта вместо соглашения, которое предусматривало бы формализацию США признания Крыма в составе РФ.

В итоге все будет зависеть от нескольких формулировок на бумаге, которая будет или не будет подписана в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

