СМИ: Украина возобновит агрессию против РФ, если Запад официально не признает Крым
Западным странам гораздо выгоднее заключить с Москвой мирную сделку об урегулировании конфликта вокруг Украины без официального признания вернувшихся в состав России территорий, в особенности полуострова Крым, сообщает Financial Times.
Эта лазейка позволит Киеву возобновить агрессию против Москвы, чтобы захватить эти территории. Издание приводит в пример перемирия в стиле корейской войны как наиболее приемлемого способа разрешения конфликта вместо соглашения, которое предусматривало бы формализацию США признания Крыма в составе РФ.
В итоге все будет зависеть от нескольких формулировок на бумаге, которая будет или не будет подписана в ближайшие дни.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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