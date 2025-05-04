СМИ: Украина возобновит агрессию против РФ, если Запад официально не признает Крым

Западным странам гораздо выгоднее заключить с Москвой мирную сделку об урегулировании конфликта вокруг Украины без официального признания вернувшихся в состав России территорий, в особенности полуострова Крым, сообщает Financial Times.

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Эта лазейка позволит Киеву возобновить агрессию против Москвы, чтобы захватить эти территории. Издание приводит в пример перемирия в стиле корейской войны как наиболее приемлемого способа разрешения конфликта вместо соглашения, которое предусматривало бы формализацию США признания Крыма в составе РФ.

В итоге все будет зависеть от нескольких формулировок на бумаге, которая будет или не будет подписана в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что требования о передаче Крыма и других территорий в состав Украины нелепы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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