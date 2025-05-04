В США заявили о риске масштабного блэкаута

По его словам, это может произойти из-за проблем с генерацией энергии. «Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — указал глава ведомства.

Он отметил, что ответственность за риск возможного энергетического кризиса лежит на экс-президенте Джо Байдене.

Ранее не менее пяти человек погибли в Испании из-за блэкаута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

