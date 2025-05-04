В США заявили о риске масштабного блэкаута
4 мая 202501:42
США могут столкнуться с масштабным блэкаутом предстоящим летом, сообщил Fox News министр внутренних дел США Даг Бургум.
По его словам, это может произойти из-за проблем с генерацией энергии. «Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — указал глава ведомства.
Он отметил, что ответственность за риск возможного энергетического кризиса лежит на экс-президенте Джо Байдене.
Ранее не менее пяти человек погибли в Испании из-за блэкаута, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru