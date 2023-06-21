СМИ: ВВС Украины несут большие потери и пребывают в шоковом состоянии

Отмечается, что потери Украины в воздухе уже велики. Как сообщили телеканалу сами украинские пилоты, их истребители проигрывают российским в техническом аспекте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что украинские пилоты в августе этого года могут начать обучение на истребителях F-16. Первые самолеты, по его словам, могут поступить в страну через шесть-семь месяцев, сообщает «Радиоточка НСН».

