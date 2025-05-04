Мошенники придумали новую схему обмана

По его словам, мошенники заявляют жертвам о якобы перерасчете пенсии, дополнительных выплатах, для получения которых нужно назвать личные данные или перевести «страховой взнос» на счет аферистов. Парламентарий отметил, что опасность таких мошеннических схем со звонками заключается в том, что они могут привести к утечке персональных данных, потере денег и даже к оформлению кредитов на имя жертвы.

Ранее стало известно, как мошенники придумали, как обманывать ветеранов и пенсионеров перед Днем Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

