Мошенники придумали новую схему обмана
Злоумышленники начали звонить россиянам от имени фонда «Россия» или Пенсионного фонда, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина.
По его словам, мошенники заявляют жертвам о якобы перерасчете пенсии, дополнительных выплатах, для получения которых нужно назвать личные данные или перевести «страховой взнос» на счет аферистов. Парламентарий отметил, что опасность таких мошеннических схем со звонками заключается в том, что они могут привести к утечке персональных данных, потере денег и даже к оформлению кредитов на имя жертвы.
Ранее стало известно, как мошенники придумали, как обманывать ветеранов и пенсионеров перед Днем Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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