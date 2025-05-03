Ученицы конной школы в Нижнем Новгороде снимали издевательства над лошадью

Судя по кадрам, они пришли в денник к кобыле, стали пытаться учить ее трюкам и садиться на нее, чего делать в этом помещении категорически нельзя. Лошадь не слушалась, и тогда девочки начали бить ее руками и ногами, пытались силой усадить на пол, а также стегали хлыстом.



При этом, по предварительным данным, девочки сами выложили видео в Сеть. После просмотра ролика руководство спортивной школы обратилось в полицию, а в само учреждение с проверкой приехал местный министр спорта Дмитрий Кабайло. Ветеринары осмотрели кобылу по кличке Иоланта и зафиксировали у нее потертости на грудной клетке и ссадины на голове. Ей уже оказана вся необходимая помощь, сейчас она чувствует себя хорошо.



В областном Минспорта отметили, что в конной школе проходит внутренняя проверка деятельности тренера и администратора. Что касается девочек, то от занятий их отстранили, теперь их, вероятно, отчислят — этот вопрос будет решать педсовет.



Нижегородская прокуратура начала проверку инцидента.

Ранее дрессировщица тигров и львов, обладательница международного титула «Принцесса цирка» Людмила Суркова заявила в эфире НСН, что в государственных цирках нет плохого отношения к животным, законы четко исполняются.