Ученицы конной школы в Нижнем Новгороде снимали издевательства над лошадью
Нижегородские зоозащитники обнаружили в соцсетях видео, на котором три девочки-подростка, ученицы местной СШОР по современному пятиборью и конному спорту, издеваются над лошадью, передает Telegram-канал Baza.
Судя по кадрам, они пришли в денник к кобыле, стали пытаться учить ее трюкам и садиться на нее, чего делать в этом помещении категорически нельзя. Лошадь не слушалась, и тогда девочки начали бить ее руками и ногами, пытались силой усадить на пол, а также стегали хлыстом.
При этом, по предварительным данным, девочки сами выложили видео в Сеть. После просмотра ролика руководство спортивной школы обратилось в полицию, а в само учреждение с проверкой приехал местный министр спорта Дмитрий Кабайло. Ветеринары осмотрели кобылу по кличке Иоланта и зафиксировали у нее потертости на грудной клетке и ссадины на голове. Ей уже оказана вся необходимая помощь, сейчас она чувствует себя хорошо.
В областном Минспорта отметили, что в конной школе проходит внутренняя проверка деятельности тренера и администратора. Что касается девочек, то от занятий их отстранили, теперь их, вероятно, отчислят — этот вопрос будет решать педсовет.
Нижегородская прокуратура начала проверку инцидента.
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