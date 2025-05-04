Минфин Сербии: Вучич даже больным отправится в Москву

Лидер Сербии Александр Вучич отменил рабочие планы из-за болезни, сообщил RTS глава Минфина Синиша Мали.

Президент Сербии Вучич захотел провести переговоры по газу в Москве

По его словам, глава государства, несмотря на это отправится в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая. Глава ведомства выразил уверенность, что президент выполнит данное обещание.

Ранее Вучича выписали из Военно-медицинской академии в Белграде.

Также президент заявил, что намерен принять участие в параде Победы 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения со стороны Европейского союза о возможных последствиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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