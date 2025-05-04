Минфин Сербии: Вучич даже больным отправится в Москву
Лидер Сербии Александр Вучич отменил рабочие планы из-за болезни, сообщил RTS глава Минфина Синиша Мали.
По его словам, глава государства, несмотря на это отправится в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая. Глава ведомства выразил уверенность, что президент выполнит данное обещание.
Ранее Вучича выписали из Военно-медицинской академии в Белграде.
Также президент заявил, что намерен принять участие в параде Победы 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения со стороны Европейского союза о возможных последствиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин Сербии: Вучич даже больным отправится в Москву
- В Киеве и области произошли взрывы
- СМИ: Лидер «Ногу свело» Покровский согласился не исполнять песни в поддержку Украины
- Ученицы конной школы в Нижнем Новгороде снимали издевательства над лошадью
- Филологи признали оба варианта ударения в слове «украинский» правильными
- Американские ученые создали средство от укусов 19 самых опасных змей
- Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область
- Группу строителей завалило камнями в Геленджике
- «От ракет до ручки»: В РПЦ предложили утвердить практику освящения необычных предметов
- СМИ: У актрисы из фильма «Гостья из будущего» обнаружили рак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru