Минфин Сербии: Вучич даже больным отправится в Москву

По его словам, глава государства, несмотря на это отправится в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая. Глава ведомства выразил уверенность, что президент выполнит данное обещание.

Ранее Вучича выписали из Военно-медицинской академии в Белграде.

Также президент заявил, что намерен принять участие в параде Победы 9 мая в Москве, несмотря на предупреждения со стороны Европейского союза о возможных последствиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

