СМИ: В России может уменьшиться пенcия

В России размер пенсии может уменьшиться, сообщает «Прайм».

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Это может случиться при перерасчете, взыскании задолженности, смене места жительства, трудоустройстве и отмене доплат за иждивенцев. Если пенсионеру неправильно рассчитали условия для назначения выплаты, например, указали больший стаж работы, чем есть, то после исправления неточности размер выплат может снизиться. Также пенсия может стать меньше из-за взыскания задолженности, смены места жительства и прекращения доплаты за иждивенцев.

Ранее были названы способы увеличить пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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