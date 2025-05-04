СМИ: В России может уменьшиться пенcия
В России размер пенсии может уменьшиться, сообщает «Прайм».
Это может случиться при перерасчете, взыскании задолженности, смене места жительства, трудоустройстве и отмене доплат за иждивенцев. Если пенсионеру неправильно рассчитали условия для назначения выплаты, например, указали больший стаж работы, чем есть, то после исправления неточности размер выплат может снизиться. Также пенсия может стать меньше из-за взыскания задолженности, смены места жительства и прекращения доплаты за иждивенцев.
Ранее были названы способы увеличить пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме назвали слова Рубио о границах Украины трезвым взглядом
- Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха
- СМИ: В России может уменьшиться пенcия
- СМИ: Украина возобновит агрессию против РФ, если Запад официально не признает Крым
- Мошенники придумали новую схему обмана
- Захарова: Зеленский угрожает ветеранам на 9 мая
- В США заявили о риске масштабного блэкаута
- Минфин Сербии: Вучич даже больным отправится в Москву
- В Киеве и области произошли взрывы
- СМИ: Лидер «Ногу свело» Покровский согласился не исполнять песни в поддержку Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru