Ракету ВСУ уничтожили над Курской областью

Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена средствами противовоздушной обороны в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы. До этого в Курской области была объявлена ракетная опасность, жителей призвали пройти в укрытия или в ближайшие здания.

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Ранее Министерство обороны РФ отчиталось о нанесении в течении недели ударов по 17 бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области. Российские подразделения применяли авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты. Как уточнили в военном ведомстве, поражены военнослужащие и техника танковой бригады ВСУ, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, одной – спецназначения, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны, а также бригады Нацгвардии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

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