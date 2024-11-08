Ракету ВСУ уничтожили над Курской областью

Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) была уничтожена средствами противовоздушной обороны в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы. До этого в Курской области была объявлена ракетная опасность, жителей призвали пройти в укрытия или в ближайшие здания.