Минобороны РФ сообщило об ударах по 17 бригадам ВСУ в Курской области за неделю
Министерство обороны России отчиталось о нанесении в течении недели ударов по 17 бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области. Российские подразделения применяли авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
Как уточнили в военном ведомстве, поражены военнослужащие и техника танковой бригады ВСУ, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, одной - спецназначения, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны, а также бригады Нацгвардии.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно информации Минобороны РФ, на харьковском направлении под удар российской стороны попали семь бригад ВСУ.
На Фрунзенской набережной также раскрыли статистику потерь украинской стороны, которые она понесла за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север». ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 2020 военнослужащих. Также уничтожено девять танков, 20 боевых машин пехоты, 34 других боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru