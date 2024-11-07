В Курской области двое мужчин погибли при спасении родных от дрона ВСУ

В Курской области двое местных жителей погибли, спасая родственников от удара беспилотника Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла в селе Дурово-Бобрик. Рассказал о ней представителям СМИ очевидец - житель Льговского района Александр Клочков.

Он уточнил, что населенный пункт на днях был атакован украинским дроном «Баба-Яга». В результате удара загорелся один из домов, где проживала семья с ребенком. Им на помощь на автомобиле приехали родственники - двое мужчин. Однако их также атаковал дрон.

Сначала приехавшие сумели покинуть горящую машину, однако после повторной атаки погибли. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», при этих ударах также были ранены еще трое человек.

