Рада продлила действие военного положения и мобилизацию на Украине

Верховная рада поддержала указ украинского президента Владимира Зеленского о продлении сроков действия военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

В своём Telegram-канале Железняк написал, что парламент поддержал законопроект о продлении военного положения на 90 суток, до 21 ноября 2022 года и об утверждении указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации. «Оба голосования "за" - 328 депутатов», - уточнил парламентарий.