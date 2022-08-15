Рада продлила действие военного положения и мобилизацию на Украине
Верховная рада поддержала указ украинского президента Владимира Зеленского о продлении сроков действия военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
В своём Telegram-канале Железняк написал, что парламент поддержал законопроект о продлении военного положения на 90 суток, до 21 ноября 2022 года и об утверждении указа о "Продлении срока проведения общей мобилизации. «Оба голосования "за" - 328 депутатов», - уточнил парламентарий.
Как напоминает РИА Новости, военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и в первые месяцы специальной военной операции продлевалось ежемесячно. 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. 12 августа Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении действия военного положения и мобилизации на новый трёхмесячный срок.
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