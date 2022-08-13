СМИ: Киев с трудом находит средства на выплаты военным

По словам главы украинского Минфина Сергея Марченко, «каждый день и ночь это постоянная головная боль». Из-за нехватки средств Национальный банк Украины вынужден печатать деньги. В свою очередь, это провоцирует ослабление курса гривны и инфляцию.

Как отмечает Wall Street Journal, налоговые поступления покрывают лишь около 40% расходов киевских властей. На военные нужды приходится более 60% бюджетных трат. Для покрытия остальных расходов Украине нужны как минимум $5 млрд ежемесячно.

