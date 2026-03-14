ПВО за сутки сбила 285 украинских беспилотников и десять авиабомб

Согласно информации, предоставленной ведомством, с момента начала специальной военной операции были ликвидированы 671 самолёт, 284 вертолёта, 122 895 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28 250 танков и иных боевых бронированных машин, 1 690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 839 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 56 730 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что утром 14 марта российские силы ПВО за три часа сбили 37 украинских беспилотников над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

