ПВО сбила две авиабомбы ВСУ в Курской области
Две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за работу. До этого в Курской области объявлялась ракетная опасность, жителей призвали укрыться в помещениях без окон, зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Ранее сообщалось, что общие затраты на восстановление Курской области, пострадавшей от вторжения ВСУ, превысят 700 млрд рублей. В эту сумму входит ущерб, нанесенный предприятиям, агропромышленному комплексу, социальным учреждениям, коммунальной инфраструктуре и прочим объектам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru