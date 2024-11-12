ПВО сбила две авиабомбы ВСУ в Курской области

Две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

СМИ: Главу Суджанского района Курской области уволили под крики «Вон отсюда!»

Он поблагодарил бойцов противовоздушной обороны за работу. До этого в Курской области объявлялась ракетная опасность, жителей призвали укрыться в помещениях без окон, зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее сообщалось, что общие затраты на восстановление Курской области, пострадавшей от вторжения ВСУ, превысят 700 млрд рублей. В эту сумму входит ущерб, нанесенный предприятиям, агропромышленному комплексу, социальным учреждениям, коммунальной инфраструктуре и прочим объектам, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры