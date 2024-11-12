Глава Суджанского района подтвердил, что был отправлен в отставку

По его словам, об отстранении было объявлено на собрании с жителями Курской области.

«Люди пришли... начали задавать вопросы. Вопросы, понятное дело, что сложные, иногда порой неудобные», — сказал он.

Сами местные жители пояснили, что Богачёв был отправлен в отставку за молчание и нежелание идти на контакт с гражданами.

Ранее протестующие в сербском Нови-Саде потребовали отставки властей после трагедии на вокзале, в результате которой погибли 14 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

