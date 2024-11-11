Восстановление Курской области после вторжения ВСУ обойдется в 700 млрд рублей

Общие затраты на восстановление Курской области, пострадавшей от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), превысят 700 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

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Во время оперативного совещания он указал, что в эту сумму входит ущерб, нанесённый предприятиям, АПК, социальным учреждениям, коммунальной инфраструктуре и прочим объектам.

«Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации... С первых дней мы просчитываем, общие затраты - более 700 млрд», сказал губернатор.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в Сумскую область Украины были перевезены 13 жителей Курской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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