Восстановление Курской области после вторжения ВСУ обойдется в 700 млрд рублей

Во время оперативного совещания он указал, что в эту сумму входит ущерб, нанесённый предприятиям, АПК, социальным учреждениям, коммунальной инфраструктуре и прочим объектам.

«Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации... С первых дней мы просчитываем, общие затраты - более 700 млрд», сказал губернатор.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в Сумскую область Украины были перевезены 13 жителей Курской области, сообщает RT.

