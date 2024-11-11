Восстановление Курской области после вторжения ВСУ обойдется в 700 млрд рублей
Общие затраты на восстановление Курской области, пострадавшей от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), превысят 700 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов.
Во время оперативного совещания он указал, что в эту сумму входит ущерб, нанесённый предприятиям, АПК, социальным учреждениям, коммунальной инфраструктуре и прочим объектам.
«Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации... С первых дней мы просчитываем, общие затраты - более 700 млрд», сказал губернатор.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в Сумскую область Украины были перевезены 13 жителей Курской области, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России
- Боррель: ЕС до конца года поставит Украине 1,5 млн боеприпасов
- Премьер Грузии призвал расследовать выборы в Молдавии
- АКОРТ: Темпы роста закупочных цен на сливочное масло замедлились с 8% до 3%
- Восстановление Курской области после вторжения ВСУ обойдется в 700 млрд рублей
- ВСУ нанесли удары по селу Новая Таволжанка и хутору Балки
- В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на опору ЛЭП
- С «крабовых королей» взыскали 358 млрд рублей за вред природе
- Вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 8»
- Россиянам назвали способ, как избежать кибербуллинга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru