«Госуслуги» жительницы Екатеринбурга взломали, прописав 57 уроженцев Ингушетии
В Екатеринбурге защитили жертву фиктивной прописки 57 человек в квартире.
Как заявил в «Максе» депутат Госдумы Александр Сидякин, он направил запрос в Следственный комитет России с требованием завести уголовное дело по факту взлома «Госуслуг» женщины, в двухкомнатной квартире которой обманом прописали иностранцев. Вскоре пострадавшая получила квитанции за коммунальные услуги на 50 тыс. рублей.
Как оказалось, фиктивно прописанные уже обратилась в местное отделение пенсионного фонда, чтобы оформить социальные пособия на 85 детей. «Считаю, что пройти мимо такой ситуации – это путь к тому, что завтра также «пропишут» табор в любой из ваших квартир», – заявил парламентарий.
Ранее жительницу Тюмени обвинили в фиктивной регистрации 111 иностранцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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