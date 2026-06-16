«Госуслуги» жительницы Екатеринбурга взломали, прописав 57 уроженцев Ингушетии

Как заявил в «Максе» депутат Госдумы Александр Сидякин, он направил запрос в Следственный комитет России с требованием завести уголовное дело по факту взлома «Госуслуг» женщины, в двухкомнатной квартире которой обманом прописали иностранцев. Вскоре пострадавшая получила квитанции за коммунальные услуги на 50 тыс. рублей.

Как оказалось, фиктивно прописанные уже обратилась в местное отделение пенсионного фонда, чтобы оформить социальные пособия на 85 детей. «Считаю, что пройти мимо такой ситуации – это путь к тому, что завтра также «пропишут» табор в любой из ваших квартир», – заявил парламентарий.

Ранее жительницу Тюмени обвинили в фиктивной регистрации 111 иностранцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

