«Чтобы обстрелов не было». Путин назвал задачу военных

«Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех, сделать так, чтобы вообще не было обстрелов», - подчеркнул глава государства на встрече с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Российский лидер добавил, что если обстрелы сократились, значит есть постепенное движение к поставленной цели.

Ранее Пушилин рассказал президенту, что благодаря усилению работы ПВО в ДНР, украинских обстрелов стало меньше примерно в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

