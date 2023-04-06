«Чтобы обстрелов не было». Путин назвал задачу военных
Президент РФ Владимир Путин заявил, что задача российских военных формирований заключается в том, чтобы не было никаких обстрелов территорий страны, сообщает пресс-служба Кремля.
«Задача всех наших военных формирований, Минобороны, добровольцев, всех, сделать так, чтобы вообще не было обстрелов», - подчеркнул глава государства на встрече с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.
Российский лидер добавил, что если обстрелы сократились, значит есть постепенное движение к поставленной цели.
Ранее Пушилин рассказал президенту, что благодаря усилению работы ПВО в ДНР, украинских обстрелов стало меньше примерно в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru