Путин заявил о продвижении российских войск в Соледаре
26 января 202419:57
Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать, но российские военные ежедневно продвигаются вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что украинские военные пытаются контратаковать «со всех сторон». По словам главы государства, все контратаки в Соледаре были отбиты.
Ранее, 18 января, Минобороны РФ сообщило, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР. Веселое находится северо-восточнее Соледара, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru