Путин заявил о продвижении российских войск в Соледаре

Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать, но российские военные ежедневно продвигаются вперед. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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Он отметил, что украинские военные пытаются контратаковать «со всех сторон». По словам главы государства, все контратаки в Соледаре были отбиты.

Ранее, 18 января, Минобороны РФ сообщило, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР. Веселое находится северо-восточнее Соледара, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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