Путин заявил о продвижении российских войск в Соледаре

Он отметил, что украинские военные пытаются контратаковать «со всех сторон». По словам главы государства, все контратаки в Соледаре были отбиты.

Ранее, 18 января, Минобороны РФ сообщило, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР. Веселое находится северо-восточнее Соледара, передает «Радиоточка НСН».

