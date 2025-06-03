СМИ: Новый пакет санкций ЕС против РФ вряд ли будет готов в июне

Новый пакет санкций в отношении России со стороны Европейского союза вряд ли будет готов ко времени проведения саммита G7, сообщает EUobserver.

Рубио допустил ужесточение санкций против России

Издание пишет, что он состоится во второй половине июня.

Президент США Дональд Трамп выступает против немедленного введения новых санкций в отношении России, полагая, что это может сорвать текущие дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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