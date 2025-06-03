СМИ: Новый пакет санкций ЕС против РФ вряд ли будет готов в июне
3 июня 202505:16
Новый пакет санкций в отношении России со стороны Европейского союза вряд ли будет готов ко времени проведения саммита G7, сообщает EUobserver.
Издание пишет, что он состоится во второй половине июня.
Президент США Дональд Трамп выступает против немедленного введения новых санкций в отношении России, полагая, что это может сорвать текущие дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом показал новый официальный портрет Трампа
- СМИ: Новый пакет санкций ЕС против РФ вряд ли будет готов в июне
- Белый дом: Трамп хочет видеть прямые переговоры России и Украины
- СМИ: Голосование по кандидатуре Бербок в ГА ООН запросила Россия
- СМИ: Атаковав аэродромы, Зеленский дал Москве преимущество
- Билл Гейтс потратит на Африку большую часть своего состояния
- Трамп заявил, что США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами
- Emirates может пересмотреть рейсы в Россию из-за атак БПЛА
- Орбан: В Брюсселе решили, что Украине надо продолжать конфликт
- «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения после переговоров Москвы и Киева
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru