СМИ: Ставшая председателем Генассамблеи Бербок намерена быть генсеком ООН
Выдвижение бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может быть частью ее стратегии, сообщает Berliner Zeitung.
Она заключается в том, что политик намерена занять поста генерального секретаря всемирно организации. Срок полномочий генсека ООН Антониу Гутерриша истекает в 2026 году, напоминает издание.
До этого первый заместитель постпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский заявил, что у России есть обоснованные сомнения в беспристрастности Бербок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru