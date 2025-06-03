СМИ: Ставшая председателем Генассамблеи Бербок намерена быть генсеком ООН

Она заключается в том, что политик намерена занять поста генерального секретаря всемирно организации. Срок полномочий генсека ООН Антониу Гутерриша истекает в 2026 году, напоминает издание.

До этого первый заместитель постпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский заявил, что у России есть обоснованные сомнения в беспристрастности Бербок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

