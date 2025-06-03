СМИ: Ставшая председателем Генассамблеи Бербок намерена быть генсеком ООН

Выдвижение бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН может быть частью ее стратегии, сообщает Berliner Zeitung.

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Она заключается в том, что политик намерена занять поста генерального секретаря всемирно организации. Срок полномочий генсека ООН Антониу Гутерриша истекает в 2026 году, напоминает издание.

До этого первый заместитель постпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский заявил, что у России есть обоснованные сомнения в беспристрастности Бербок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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