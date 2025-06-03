Депутат Лантратова предложила увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Депутат Госдумы, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить материнский капитал на 1 млн рублей при рождении первого ребенка до достижения женщиной возраста 24 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оценить целесообразность инициативы. Как напомнила Лантратова, ранее президент Владимир Путин указал, что сейчас средний возраст рождения первого ребенка у россиянок составляет 28-29 лет. Из-за этого после появления первенца многие женщины стараются вернуться к карьере, завершить образование либо получить дополнительную квалификацию и откладывают возможность рождения второго ребенка или вовсе отказываются от этого.

По мнению депутата, поддержка ставших родителями в более раннем возрасте положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране. Раннее рождение первенца увеличит вероятность появления последующих детей, а также снизит риски осложнений во время беременности и родов.

Ранее Яна Лантратова предложила признать производителей игрушек Mattel, Hasbro и LEGO экстремистскими организациями из-за их помощи ВСУ, пишет Ura.ru.

