Депутат Лантратова предложила увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет
Депутат Госдумы, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить материнский капитал на 1 млн рублей при рождении первого ребенка до достижения женщиной возраста 24 лет. Об этом пишет РИА Новости.
Парламентарий направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оценить целесообразность инициативы. Как напомнила Лантратова, ранее президент Владимир Путин указал, что сейчас средний возраст рождения первого ребенка у россиянок составляет 28-29 лет. Из-за этого после появления первенца многие женщины стараются вернуться к карьере, завершить образование либо получить дополнительную квалификацию и откладывают возможность рождения второго ребенка или вовсе отказываются от этого.
По мнению депутата, поддержка ставших родителями в более раннем возрасте положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране. Раннее рождение первенца увеличит вероятность появления последующих детей, а также снизит риски осложнений во время беременности и родов.
Ранее Яна Лантратова предложила признать производителей игрушек Mattel, Hasbro и LEGO экстремистскими организациями из-за их помощи ВСУ, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три человека пострадали при столкновении машины и поезда под Саратовом
- Вооруженная группа атаковала КПП в пригороде Дамаска
- Россиян предупредили о сокращенном рабочем дне 11 июня
- Депутат Лантратова предложила увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет
- Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников
- В МИД Казахстана прокомментировали данные о доставке дронов-камикадзе в Россию
- После землетрясения на юге Турции погиб один человек, 69 пострадали
- Экс-депутат Верховной Рады: Большая часть украинской делегации не знала украинский язык
- СМИ: Ставшая председателем Генассамблеи Бербок намерена быть генсеком ООН
- СМИ: Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте для военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru