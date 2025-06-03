В МИД Казахстана прокомментировали данные о доставке дронов-камикадзе в Россию

Министерство иностранных дел Казахстана не подтвердило и не опровергло данные о том, что дроны-камикадзе для атак могли попасть в Россию из республики. Об этом рассказал журналистам официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

Ранее беспилотники, запущенные из грузовых автомобилей, атаковали Мурманскую и Иркутскую области, напоминает Ura.ru. Некоторые СМИ сообщили, что детали для аппаратов могли доставить в Россию через Казахстан.

«Я с утра видел эти сообщения, конечно, анонимный телеграм-канал это разгоняет, никакого официального подтверждения этому нет, поэтому ни подтвердить это, ни опровергнуть я не могу», - заявил Смадияров.

Представитель МИД Казахстана добавил, что не может комментировать «теории заговоров».

