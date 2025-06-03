После землетрясения на юге Турции погиб один человек, 69 пострадали
Землетрясение зарегистрировали на юге Турции, погиб один человек, еще десятки пострадали. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети X.
Сейсмособытие произошло в 02:17 мск близ курорта Мармарис. Очаг землетрясения находился на глубине 67 километров. Как отметил Ерликая, толчки ощущались в ряде провинций, в том числе в Мугле. Разрушений нет.
«Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти», — указал министр.
Пострадали 69 человек, которые в панике спрыгнули с большой высоты, госпитализированы 46 из них.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил, что на Додеканесских островах в Греции неподалеку от берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр толчков находился в 19 км севернее города Родоса.
В мае на территории турецкой Анкары зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, напоминает Ura.ru.
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