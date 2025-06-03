Белый дом показал новый официальный портрет Трампа

Пост с процессом установки картины опубликован в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х. Глава государства изображен в синем костюме и с красным галстуком. К одежде приколота брошь с флагом страны. Картина находится в тонкой деревянной рамке.

Ранее стало известно, что портрет президента США Дональда Трампа, написанный народным художником России Никасом Сафроновым, был передан американскому лидеру от имени президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

