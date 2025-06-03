Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 20.00 2 июня до 7.00 мск 3 июня... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в сообщении.

Три беспилотника сбили над Крымом, по два – над Курской и Белгородской областями, еще один – над Азовским морем.

Ранее дрон ВСУ атаковал частный дом в Рыльске Курской области, начался пожар, обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.

