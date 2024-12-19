Путин заявил, что России есть, с кем разговаривать на Украине

России есть, с кем разговаривать на Украине, там много наших ребят, мечтающих избавить страну от неонацизма . Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Нам есть, с кем разговаривать на Украине», - сказал Путин.

Путин объяснил, почему не называет дату, когда ВСУ выбьют из Курщины

Он также отметил, что обновление ядерной доктрины повышает ответственность враждебных неядерных государств и обеспечивает безопасность Белоруссии. По словам главы государства, это важный компонент обновленной ядерной стратегии.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не примет никаких предложений о заморозке конфликта вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры