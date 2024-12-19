Путин заявил, что России есть, с кем разговаривать на Украине
России есть, с кем разговаривать на Украине, там много наших ребят, мечтающих избавить страну от неонацизма . Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«Нам есть, с кем разговаривать на Украине», - сказал Путин.
Он также отметил, что обновление ядерной доктрины повышает ответственность враждебных неядерных государств и обеспечивает безопасность Белоруссии. По словам главы государства, это важный компонент обновленной ядерной стратегии.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не примет никаких предложений о заморозке конфликта вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».
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