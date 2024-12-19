Путин заявил, что России есть, с кем разговаривать на Украине

России есть, с кем разговаривать на Украине, там много наших ребят, мечтающих избавить страну от неонацизма . Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Нам есть, с кем разговаривать на Украине», - сказал Путин.