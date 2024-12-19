Путин объяснил, почему не называет дату, когда ВСУ выбьют из Курщины

«Не могу называть конкретную дату, когда выбьют (ВСУ – прим. НСН). Ребята воюют, прямо сейчас идет бой. Бои серьезные. Военного смысла для ВСУ заходить туда не было никакого, как и держаться там, бросая туда на убой свои лучшие подразделения. Но, тем не менее, это происходит. Мы совершенно точно их выбьем. Абсолютно точно! По-другому и быть не может! Есть планы, они мне докладываются. Но на вопрос о конкретной дате, сказать – вот к такому же числу… Так не делается. Ребята же меня слышат. День, два… Назову дату – и ребята пойдут вперед, не считаясь с потерями… Мы не можем так поступать. День, два – в данном случае не имеет большого значения. Но: а) – точно выбьют и б) после этого можно будет оценить ущерб», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что после того, как ВСУ выбьют из Курской области, все будет восстановлено.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политик Алексей Подберезкин заявил НСН, что ни на какое серьезное наступление ВСУ не способны, все их попытки «прорыва» - это желание создать видимость боевой активности для более выгодной позиции при переговорах, передает «Радиоточка НСН».

