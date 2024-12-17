Небензя: Москву не устроят схемы о заморозке конфликта вокруг Украины

Москва не примет никаких предложений о заморозке конфликта вокруг Украины, сообщил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

Небензя заявил, что Киев хочет вернуть из плена боевиков нацбатов и наёмников

По его словам, Россия уже убедилась на примере минских соглашений в недееспособности западных стран и Киева. Дипломат также отметил, что российские власти не допустят участия НАТО в урегулировании кризиса.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен сам определить условия переговоров по завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияСовбез ООНВасилий Небензя

Горячие новости

Все новости

партнеры