Путин: Запад провоцирует Россию на удары по атомным объектам на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что ФСБ захватила в плен диверсантов ВСУ, задача у которых была подорвать ЛЭП у атомной электростанции.

Он отметил, что это была не первая такая попытка, на допросе диверсанты признались, что «готовили их инструкторы из Великобритании». Глава государства отметил, что складывается ощущение, что Россию провоцируют на удары по атомным объектам на Украине.