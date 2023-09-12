Путин: Запад провоцирует Россию на удары по атомным объектам на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что ФСБ захватила в плен диверсантов ВСУ, задача у которых была подорвать ЛЭП у атомной электростанции.
Он отметил, что это была не первая такая попытка, на допросе диверсанты признались, что «готовили их инструкторы из Великобритании». Глава государства отметил, что складывается ощущение, что Россию провоцируют на удары по атомным объектам на Украине.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что Вооруженные силы Украины все чаще пытаются поразить атомные электростанции, объекты энергоснабжения и водообеспечения на территории России. По его словам, для подобных атак ВСУ используют современные средства поражения, которые Киеву поставляет Запад.
Украина предпринимает попытки дискредитации российской армии при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом в конце августа сообщило Минобороны России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru