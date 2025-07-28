СМИ: Жители Эстонии встревожены падением беспилотников

Обломки беспилотных летательных аппаратов, сбитых в ходе отражения атаки Вооружённых сил Украины на Ленинградскую область, упали в нескольких километрах от границы Эстонии, сообщает Narva News.

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По данным портала, жители Нарвы и других городов, расположенных в непосредственной близости от границы, испытывали перебои с мобильной связью и доступом в интернет. Отмечается, что впервые за всё время конфликта на Украине сбитые беспилотники падают в нескольких километрах от внешней границы ЕС.

Ранее мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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