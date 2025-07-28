Дизайнер: Зеленский сменил военную одежду на костюм по настоянию жены

По его словам, жена обратила внимание, что на официальных мероприятиях она в соответствующем протоколу наряде, а он — в военном стиле. Анисимов отметил, что самым сложным в работе с Зеленским было получить его согласие на смену гардероба.

Ранее Зеленский совершил три ошибки, спровоцировавшие скандал в Белом доме. В частности он не надел костюм, как того требовалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

