Дизайнер: Зеленский сменил военную одежду на костюм по настоянию жены
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена настояла, чтобы он сменил военную одежду на костюм, сообщил изданию «Телеграф» дизайнер Виктор Анисимов.
По его словам, жена обратила внимание, что на официальных мероприятиях она в соответствующем протоколу наряде, а он — в военном стиле. Анисимов отметил, что самым сложным в работе с Зеленским было получить его согласие на смену гардероба.
Ранее Зеленский совершил три ошибки, спровоцировавшие скандал в Белом доме. В частности он не надел костюм, как того требовалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дизайнер: Зеленский сменил военную одежду на костюм по настоянию жены
- Фицо: У Запада не получится использовать Украину для ослабления России
- СМИ: Военнослужащий оштрафован на 2,5 млн рублей за похвалы ВСУ
- СМИ: Зеленский пал с демократического пьедестала, начав борьбу с НАБУ
- СМИ: Жители Эстонии встревожены падением беспилотников
- Скончался французский актёр Жан-Поль Дюбуа
- Турция представила замаскированную под контейнер систему запуска ракет
- Мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область
- ЕС откажется от российских энергоресурсов ради снижения пошлин США
- «Без запретов и стереотипов!»: Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» объединил легенд рока и кинозвезд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru