Дизайнер: Зеленский сменил военную одежду на костюм по настоянию жены

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена настояла, чтобы он сменил военную одежду на костюм, сообщил изданию «Телеграф» дизайнер Виктор Анисимов.

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По его словам, жена обратила внимание, что на официальных мероприятиях она в соответствующем протоколу наряде, а он — в военном стиле. Анисимов отметил, что самым сложным в работе с Зеленским было получить его согласие на смену гардероба.

Ранее Зеленский совершил три ошибки, спровоцировавшие скандал в Белом доме. В частности он не надел костюм, как того требовалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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